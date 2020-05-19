Бєсєдін: Дуже сподобався рівень футболу, який продемонстрували команди Бундесліги

Нападник Динамо Артем Бєсєдін у чемпіонаті Білорусі дивився лише огляди матчів за участю брестського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"На карантині футболу, як такого не було, - грали лише в Білорусі. Чи стежив за чемпіонатом у сусідній країні? Ні, дивився лише огляди матчів за участю брестського Динамо, де грають наші хлопці - Мілевський, Хачеріді та Нойок. Зараз же поновилися матчі німецької Бундесліги, і за нею вже буду стежити. Зокрема, на вихідних із задоволенням подивився матч між дортмундською Борусією та Шальке, дуже сподобався рівень футболу, який продемонстрували команди", - сказав Бєсєдін.