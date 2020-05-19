 Бєсєдін: Дуже сподобався рівень футболу, який продемонстрували команди Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
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Бєсєдін: Дуже сподобався рівень футболу, який продемонстрували команди Бундесліги

Вчора 23:55 1729 0
Нападник - про футбольні чемпіонати. які нині відбуваються
Бєсєдін: Дуже сподобався рівень футболу, який продемонстрували команди Бундесліги
#Динамо, #Бєсєдін

Джерело - ФК Динамо.

Нападник Динамо Артем Бєсєдін у чемпіонаті Білорусі дивився лише огляди матчів за участю брестського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"На карантині футболу, як такого не було, - грали лише в Білорусі. Чи стежив за чемпіонатом у сусідній країні? Ні, дивився лише огляди матчів за участю брестського Динамо, де грають наші хлопці - Мілевський, Хачеріді та Нойок. Зараз же поновилися матчі німецької Бундесліги, і за нею вже буду стежити. Зокрема, на вихідних із задоволенням подивився матч між дортмундською Борусією та Шальке, дуже сподобався рівень футболу, який продемонстрували команди", - сказав Бєсєдін.

Нагадаємо, Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ.

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