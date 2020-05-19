 Коноплянка та Ярмоленко не відповідають рівню Бундесліги - агент | Футбол | Champion.com.ua
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Коноплянка та Ярмоленко не відповідають рівню Бундесліги - агент

Сьогодні 21:40 369 0
Агент згадав виступи українців у Німеччині
Коноплянка та Ярмоленко не відповідають рівню Бундесліги - агент
#Головаш, #Коноплянка, #Ярмоленко

Джерело - Великий футбол.

Лідери збірної України Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка не дуже підходять за стилем для німецького футболу та не звикли до конкуренції.

Про це заявив футбольний агент Андрій Головаш.

"У цих хлопців є рівень, але тим вимогам, які пред'являє Бундесліга, вони не відповідають. Існує конкуренція не тільки на футбольному полі, а й на тренуванні щодня. Ці ж гравці не були знайомі з конкуренцією в Україні, вони були недоторканними. Їм було все одно, як вони зіграють один матч, тому що знали, що гратимуть у наступному. У Бундеслізі цього не було. Це перший чинник.

Другий фактор: ті команди Бундесліги, в яких грали Ярмоленко і Коноплянка, не були для них ідеальними. Не виключаю, що вони могли заграти в інших командах. Але тут питання більше до клубів: вони розуміли, кого беруть. Тут зовсім інші швидкості і рівень партнерів. Це основна відмінність, яка існує між українським футболом і європейськими лігами", - сказав Головаш.

Раніше, агент спростував перехід Ярмоленка у Динамо.

Нагадаємо, Вест Гем зацікавився Русланом Маліновським.

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