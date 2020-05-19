Аргентинський тренер назвав найбільший талант Динамо

Самсо назвав найталановитішого гравця у структурі клубу

Джерело - Футбол 24.

Найталановитішим гравцем у структурі київського Динамо є Ігор Горбач.

Про це заявив координатор Академії Динамо аргентинець Гільєрмо Самсо.

"Хотів би відзначити нападника Ігоря Горбача 2004 року народження. Цей гравець має характер, швидкість. Дуже забивний. Якщо все буде йти добре, то він за декілька років уже зможе грати на високому рівні" - сказав Самсо.

Ігор Горбач виступає за Динамо Ю-17. Діє на позиції центрального нападника. Є гравцем збірної України свого віку. Гільєрмо Самсо працює в Динамо з літа 2019 року. До цього працював на батьківщині та в Японії.

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