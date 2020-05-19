Шахтар потрапив до ТОП-10 найбезжальніших клубів Європи

Джерело - Еспресо.
Шахтар потрапив до десятки найкращих клубів Європи за кількістю розгромних перемог в національному чемпіонаті.
Про це повідомляє football.ua.
Рейтинг складено на основі дослідження футбольної лабораторії CIES, яка проаналізувала дані за період з 1 січня 2015 до 31 грудня 2019 року. Дослідження торкнулося усіх національних чемпіонатів у Європі. Були підраховані всі розгромні перемоги (різниця в три і більше голів) кожної з команд у лізі.
Шахтар за кількістю великих перемог опинився на дев'ятому місці в Європі із 32,9% розгромних виграшів.
Перше місце за цим показником зайняла гібралтарська команда Лінкольн Ред Іпмс - 49,6%.
ТОП-10 команд Європи за відсотком розгромних перемог в чемпіонаті
1. Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) - 49,6%
2. Нью-Сейнтс (Вельс) - 38,3%
3. Аякс" (Нідерланди) - 37,4%
4. Флора" (Естонія) - 35,6%
5. ПСЖ (Франція) - 35,4%
6. Барселона (Іспанія) - 35,4%
7. Левадія (Естонія) - 34,4%
8. Бенфіка (Португалія) - 32,9%
9. Шахтар (Україна) - 32,9%
10. Шериф (Молдова) - 32,9%
Раніше, Брюгге запропонував захиснику Шахтаря чотирирічний контракт.