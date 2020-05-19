Шахтар потрапив до ТОП-10 найбезжальніших клубів Європи

Шахтар посів 9-е місце у рейтингу

Джерело - Еспресо.

Шахтар потрапив до десятки найкращих клубів Європи за кількістю розгромних перемог в національному чемпіонаті.

Про це повідомляє football.ua.

Рейтинг складено на основі дослідження футбольної лабораторії CIES, яка проаналізувала дані за період з 1 січня 2015 до 31 грудня 2019 року. Дослідження торкнулося усіх національних чемпіонатів у Європі. Були підраховані всі розгромні перемоги (різниця в три і більше голів) кожної з команд у лізі.

Шахтар за кількістю великих перемог опинився на дев'ятому місці в Європі із 32,9% розгромних виграшів.

Перше місце за цим показником зайняла гібралтарська команда Лінкольн Ред Іпмс - 49,6%.

ТОП-10 команд Європи за відсотком розгромних перемог в чемпіонаті

1. Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) - 49,6%

2. Нью-Сейнтс (Вельс) - 38,3%

3. Аякс" (Нідерланди) - 37,4%

4. Флора" (Естонія) - 35,6%

5. ПСЖ (Франція) - 35,4%

6. Барселона (Іспанія) - 35,4%

7. Левадія (Естонія) - 34,4%

8. Бенфіка (Португалія) - 32,9%

9. Шахтар (Україна) - 32,9%

10. Шериф (Молдова) - 32,9%

Раніше, Брюгге запропонував захиснику Шахтаря чотирирічний контракт.