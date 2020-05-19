Наставник команди Першої ліги: У цьому році ніхто не повинен виходити до УПЛ

За підсумками припиненого сезону Першої ліги ніхто не повинен виходити до УПЛ і вилітати до Другої ліги.

Про це заявив головний тренер Авангарду Олександр Косевич.

"Якщо міністерство охорони здоров'я скаже, що все нормально, - ми беремо участь, будемо грати. Це якщо будуть умови, і всі учасники будуть дотримуватися всього, що належить. Але судячи з того, що сьогодні команди тренуються без тестів, я не хотів би, щоб моя команда ризикувала.

Відносно шісток, то або грають всі, або не грає ніхто. Переможця треба визначати тільки за участю всіх команд чемпіонату. Ні про яку шістку мови бути не може. В цілому ж, в цьому році треба приймати таке рішення, що ніхто не вилітає і ніхто не виходить в УПЛ. І починати вже новий чемпіонат здоровими і з глядачами", - сказав Косевич.