 Наставник команди Першої ліги: У цьому році ніхто не повинен виходити до УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Наставник команди Першої ліги: У цьому році ніхто не повинен виходити до УПЛ

Сьогодні 19:10 474 0
Косевич - про догравання чемпіонату
Наставник команди Першої ліги: У цьому році ніхто не повинен виходити до УПЛ
#Косевич, #Авангард

Джерело - Tribuna.com.

За підсумками припиненого сезону Першої ліги ніхто не повинен виходити до УПЛ і вилітати до Другої ліги.

Про це заявив головний тренер Авангарду Олександр Косевич.

"Якщо міністерство охорони здоров'я скаже, що все нормально, - ми беремо участь, будемо грати. Це якщо будуть умови, і всі учасники будуть дотримуватися всього, що належить. Але судячи з того, що сьогодні команди тренуються без тестів, я не хотів би, щоб моя команда ризикувала.

Відносно шісток, то або грають всі, або не грає ніхто. Переможця треба визначати тільки за участю всіх команд чемпіонату. Ні про яку шістку мови бути не може. В цілому ж, в цьому році треба приймати таке рішення, що ніхто не вилітає і ніхто не виходить в УПЛ. І починати вже новий чемпіонат здоровими і з глядачами", - сказав Косевич.

Відзначимо, що після 19 турів Авангард займає 8 місце в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера на 6 очок.

Раніше, Інгулець вимагає в ПФЛ змін у турнірній таблиці.

Нагадаємо, Поворознюк запропонував незвичний варіант визначення володарів путівок в УПЛ.

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