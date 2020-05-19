Кополовець: Не будемо забувати, що Шахтар заплатив за Кобіна 4 млн євро

Головний тренер Минаю Василь Кобін має захований талант і на нього чекає велика кар'єра.

Про це заявив спортивний директор клубу Михайло Кополовець.

"Він молодець, перебудувався і реально став тренером. Я думаю, що у нього може вийти велика кар'єра, як у тренера. Він і футболіст був шикарний. Луческу на нього дивився просто як на гравця - мовляв, Вася і Вася. А в ньому захований талант тренера. Я дивлюся, як він працює з футболістами. Його слухають і поважають.

Я це розумію, тому як вони усвідомлюють, що Кобін грав на хорошому рівні. Він був в Шахтарі. Не будемо забувати, що за Васю, як за футболіста, колись заплатили близько 4 мільйонів євро. Шахтар заплатив. Потрібно розуміти, що за аби кого такі гроші не заплатять. Він реально талановитий. Так, свого часу, якби він пішов з Шахтаря, він міг би мати більш яскраву кар'єру, але біля таких гравців, як Срна і бразильці, можна й посидіти. Там він отримав багаж інформації, в тому числі і від такого тренера, як Луческу. І тепер він може передати це далі. Думаю, якщо все буде добре, то у нього велике майбутнє", - розповів Кополовець.