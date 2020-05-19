Харатін: З дитинства мріяв грати за збірну України

Український півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін радий виклику у збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"В Угорщині на вас не образилися, що вибрали збірну України, хоча отримали також пропозицію виступати за збірну Угорщини? Думаю, що ні образилися. Всі розуміють, що Україна для мене рідна країна. Я з дитинства мріяв грати в синьо-жовтій футболці першої збірної. Але можу сказати, що і в Угорщині себе відчуваю, як вдома. Мені тут дуже подобається", - сказав Харатін.