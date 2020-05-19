Михайліченко: Із Зорі легше перейти в Європу, ніж з Динамо

Захисник Богдан Михайліченко вказав причини підписання повноцінного контракту із Зорею.

Про це розповів сам гравець.

"Мене набрав агент і сказав, що Караваєв перейде в Динамо, можемо так зробити, і Динамо хоче, щоб я перейшов у Зорю. Я тоді вже розумів, що в 22-23 роки мені буде важко кудись перейти з Динамо. Знову буде оренда, оренда. Оренда – це зовсім інше, ніж коли у тебе повноцінний контракт з клубом.

Я розумів, що якщо буду себе проявляти, то Зоря мене продасть, я буду рухатися далі. Із Зорі легше перейти в Європу, ніж з Динамо. Якщо я зарекомендую себе і буде якась хороша пропозиція, клуб не чекатиме, відразу мене відпустить, продасть, і я буду розвиватися далі.

Я хочу грати і прогресувати. А в Динамо вже є хороший молодий лівий захисник, гравець збірної, який добре себе проявляє (Віталій Миколенко – прим.). Я бути другим не хочу, не хочу бути під кимось", – сказав Михайліченко.