Щербачов: На виборах президента УПЛ не вистачає четвертого кандидата

Журналіст поділився думкою про майбутні вибори президента УПЛ

Спортивний юрист Юрій Юрченко збирався балотуватися на посаду президента УПЛ.

Про це заявив журналіст Валентин Щербачов.

"Не в образу буде сказано всім трьом, але їм в компанію явно б не завадив четвертий. Той же спортивний юрист Юрій Юрченко, який, наскільки я знаю, збирався самовисуватися - думаю, це був би далеко не найгірший варіант.

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Ну а взагалі ж головне - щоб у того, хто буде обраний, була реальна програма, і щоб вона при цьому виконувалася. Це дуже важливо. Інакше будемо і далі топтатися на місці", - сказав Щербачов.

Зараз на посаду президента УПЛ балотуються Олег Смалійчук, Михайло Метревелі та Олександр Шевченко. За регламентом, самовисуватися на посаду президента УПЛ кандидат не може.