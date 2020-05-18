 Легендарного українського тренера в Китаї примусово закривали на карантин | Футбол | Champion.com.ua
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Легендарного українського тренера в Китаї примусово закривали на карантин

Вчора 23:05 1084 0
Легендарного українського тренера в Китаї примусово закривали на карантин

Джерело - Чемпіон.

Леонід Колтун тричі призначався головним тренером китайського клубу Цзянсу Сайнті з Нанкіна. Під час другої каденції українця з ним трапилася пригода, яку він запам’ятав на все життя.

"Пандемія SARS, або атипова пневмонія постукала в двері," — пригадує Леонід Якович в розмові з Максимом Розенком. — "На той момент у футбольному плані все складалося чудово. Йдемо на першому місці. Життя вдалося! І тут як фільм жахів. Магазини, ресторани, торгові центри — все закривається. Поліція. Собаки. Чотири місяці карантину. У Китаї паніка. Чемпіонат призупинили. Хотів полетіти додому. Їду в аеропорт. Трохи застудився. Там тепловізори, у мене температура 37,5. Забрали документи і телефон, відправили за місто в барак на карантин. Там близько 200 людей. Всі в щоці. Мені взагалі весело — телефону немає, мови не знаю. Пожалкував, що до цього не навчився медитації. Пробув там 10 днів. Харчування трохи гірше, ніж в 5-зірковому готелі — раз на день привозили коробку рису. Коли вийшов звідти — землю цілував. Навіть у футболі у мене такого стресу не було. Тоді, як і зараз, весь світ був приголомшений. Через місяць після карантину почали випадати зуби. З'явилися проблеми з суглобами. Потягнуло додому".

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