Клопп: Ліверпуль повинен стати чемпіоном у цьому сезоні

Було б несправедливо стосовно Ліверпуля анулювати результати сезону в АПЛ, оскільки велика частина сезону позаду.

Про це заявив наставник команди Юрген Клопп.

"Ходили розмови про те, щоб анулювати результати сезону. Я тоді подумав:" Що? Ми відіграли 76% сезону, а ви хочете все скасувати? "Я вважав би такий результат несправедливим. Ми перші в таблиці домашніх матчів і виїзних. Ми повинні стати чемпіонами в цьому сезоні.

Звичайно, боротьба з кризою - найважливіша річ, але ж це не означає, що якщо інші речі менш важливі, то вони взагалі не мають значення", - цитує Клопп.