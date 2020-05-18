 Рафаїлов: Власник кількох колгоспів може утримувати команду, але ми розуміємо якого рівня | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Власник кількох колгоспів може утримувати команду, але ми розуміємо якого рівня

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#Рафаїлов, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов дуже поважає, що робиться у Ковалівці.

Про це заявив колишній менеджер.

"Подивіться таблицю коефіцієнтів УЄФА, ми котимося все вниз. Почитайте прізвища футболістів, які переходять з клубу в клуб. Деградація футболу. Окремо взятий власник кількох колгоспів утримувати команду може, але ми розуміємо якого рівня.

Але там зараз є гроші. Стабільні гроші, тому що продовольство завжди потрібно буде. Але це не ті гроші, які можуть давати можливість розвиватися футболу. Далі П'ятихатського району це не піде. Ну побудує він там стадіон.

Так, я дуже поважаю, що робиться у Ковалівці. Там для людей багато робиться, це поруч з Києвом. Там більше можливостей. Ну знову ще одна команда приїде грати на Метеор у Дніпрі.

Ви читаєте прогнози на урожай в цьому році? А я читаю. Це дуже ризикований вид бізнесу. Зараз є олігархи. Вони беруть гроші або з фінансового ринку, або копають із землі - вугілля, руда", - відзначив Рафаїлов.

Раніше, Рафаїлов назвав найдорожчого футболіста Зорі.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав причину, по якій Вернидуб залишив Зорю.

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