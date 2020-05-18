Українець не отримає медаль за чемпіонський титул Селтіка

Швед не зіграв достатню кількість матчів

У понеділок клуби елітного дивізіону чемпіонату Шотландії проголосували за те, щоб завершити сезон 2019/20 і не відновлювати матчі.

Про це повідомляє sport.ua.

Чемпіоном став Селтік, проте український вінгер Мар'ян Швед не отримає медаль або статус чемпіона.

Згідно з регламентом чемпіонату Шотландії, гравець для отримання золотої медалі повинен провести не менше 25% матчів першості, тоді як у Шведа тільки 1 матч.

У всіх турнірах 22-річний футболіст провів 3 матчі.

Нагадаємо, Швед міг перейти в Луго в минуле трансферне вікно.