У чемпіонаті Кореї уболівальників замінили секс-ляльки

У матчі чемпіонату Південної Кореї з футболу Сеул - Кванджу трибуни замість уболівальників були заповнені секс-ляльками

Про це повідомляє журналіст Devon Rowcliffe у Тwitter.

Клуб корейської ліги Сеул під час пандемії коронавірусу вирішив заповнювати трибуни секс-іграшками.

Компанія Dalcom, яка виробляє товари для дорослих, спеціально для матчу надала 30 специфічних вболівальників, які заповнили трибуни. На деяких манекенах була реклама порносайтів.

Через пандемію коронавірусу матчі чемпіонату Південної Кореї з футболу відбуваються без глядачів.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL