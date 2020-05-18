 Шевченко: До вересня футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 10:41 1491
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України
Сьогодні 16:12 488
Упевнені перемоги лідерів. Огляд матчів 26 туру Бундесліги
Сьогодні 13:38 422
Вибори президента УПЛ знову перенесли
Сьогодні 12:59 915
Бурбас: Дніпро-1 та Зоря під час карантину зіграли матч
Сьогодні 11:58 1256
Дуелунд: Динамо зобов'язане повернути Кубок України до Києва
Сьогодні 11:35 1411
Збірна України розгромила Росію у суперфіналі Світової Ліги
Сьогодні 08:57 3164
Усик взяв на себе зобов’язання перед ФСБ - Твердохліб
Сьогодні 08:46 2071 1
Коноплянка: Я б повернувся у Севілью вже завтра
Сьогодні 08:13 2319
Український олімпійський чемпіон: Пропонували переїхати у Росію, але не зрослося, і слава Богу
Вчора 22:24 1266
Блоги
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:12 476
Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент
Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:38 532
Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера
Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:05 407
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!
Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки! Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:29 419
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке
ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:47 727
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця
Ретро дня. Це безпрєдєл! Епічне інтерв'ю Михайла Кополовця Андрій Твердохліб
Вчора 22:39 725
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою
Українка, яка застрягла в Кенії: інтерв’ю з легкоатлеткою Ляховою Valeriy Ruchka
Вчора 10:54 789
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма
Гол дня. Півзахисник Герти Кунья познущався над захистом Гоффенгайма Андрій Твердохліб
16.05.2020 20:56 1257
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга
Бундесліга повернулася! Нападник Вольфсбурга відзначився вишуканим голом у ворота Аугсбурга Андрій Твердохліб
16.05.2020 19:37 1099
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України
Неперевершений трилер. 10 років тому Таврія виграла Кубок України Андрій Твердохліб
16.05.2020 18:05 2085
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину
Відео дня. Голанд відкрив лік голам в Бундеслізі після карантину Андрій Твердохліб
16.05.2020 17:24 1284
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport
Оцифруйся на карантині разом з Mixsport Андрій Твердохліб
16.05.2020 17:10 1309
5 фактів про Дар'ю Білодід, які ви могли не знати
5 фактів про Дар'ю Білодід, які ви могли не знати Андрій Твердохліб
16.05.2020 16:00 1750
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE
Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE Андрій Твердохліб
16.05.2020 14:46 1535
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі Андрій Твердохліб
16.05.2020 13:12 1851
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Боротьба Відому борчиню знайшли мертвою зі слідами побоїв на обличчі 868
16:55 Бокс Російський фокусник українською мовою викликав Усика на бій 695
16:40 Плавання Силантьєв: Усик є професіоналом і не повинен звертати увагу на випади 618 3
16:25 Футбол Українець не отримає медаль за чемпіонський титул Селтіка 746
16:12 Блог Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва. 6 років тому Динамо виграло Кубок України 488
16:10 Бокс Промоутер: Ми зобов'язані поважати позицію Усика, як і позицію будь-якої людини 458
15:56 Футбол Капелло назвав ідеальний клуб для Голанда 866
15:44 Бокс Гвоздик хоче реваншу з Бетербієвим 879 1
15:29 Футбол У чемпіонаті Кореї уболівальників замінили секс-ляльки 866
15:16 Футбол Ювентус продовжить контракт з Дибалою 782
14:56 Футбол У гравця Рубіна виявили коронавірус 784
14:47 Футбол Шевченко: До вересня футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних 862
14:32 Бокс Гірн не хоче організовувати бій Джошуа – Пулєв без гладачів 1213
14:16 Футбол Рафаїлов: До війни Зорею цікавилися іноземні інвестори 1130
13:59 Біатлон Чемпіонат світу з літнього біатлону можуть перенести 1069
13:49 Футбол Коноплянка: Матчі з Металістом - це була не гра, а бійня 1332
13:38 Блог Дикий фейл у Бундеслізі. Гравці Боруссії не змогли реалізувати 100% момент 534
13:38 Футбол Упевнені перемоги лідерів. Огляд матчів 26 туру Бундесліги 422
13:31 Футбол Венгер: Матчі без фанатів зашкодять футболу 1086
13:16 Пряма трансляція Вердер - Баєр: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE 254
13:16 Футбол Реал хоче зібрати атакувальне тріо Азар - Голанд - Мбаппе 1193
13:05 Блог Ситуація, що сколихнула світ. Рік тому напали на легендарного Шварценеггера 412
12:59 Футбол Вибори президента УПЛ знову перенесли 915
12:47 Футбол Арсенал хоче викупити екснападника Зорі 1388
12:31 Футбол Шевченко подякував італійській лікарці, яка написала його прізвище на халаті 1530

Шевченко: До вересня футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних

Сьогодні 14:47 862 0
Андрій Шевченко прокоментував відновлення матчів національних збірних
Шевченко: До вересня футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних
#Шевченко

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко надіється зібрати футболістів національної команди до кінця року.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я дуже скучив за футболом. Якраз на цей час ми планували підготовку. Зараз найголовніше - правильно розібратися в ситуації, що склалася. Думаю, що УЄФА і ФІФА моніторять країни, в які повертається футбол.

Для інтернаціональних матчів вкрай важливо, щоб всі кордони відкрилися. Сподіваюся, що у вересні ми будемо розмовляти, маючи певну базу даних, яку нам нададуть. До цього часу футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних", - розповів Шевченко.

Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.

Коментарі ()