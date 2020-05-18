Шевченко: До вересня футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко надіється зібрати футболістів національної команди до кінця року.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я дуже скучив за футболом. Якраз на цей час ми планували підготовку. Зараз найголовніше - правильно розібратися в ситуації, що склалася. Думаю, що УЄФА і ФІФА моніторять країни, в які повертається футбол.

Для інтернаціональних матчів вкрай важливо, щоб всі кордони відкрилися. Сподіваюся, що у вересні ми будемо розмовляти, маючи певну базу даних, яку нам нададуть. До цього часу футбольні чиновники повинні скоординувати дії національних збірних", - розповів Шевченко.