Рафаїлов: До війни Зорею цікавилися іноземні інвестори

До луганської Зорі проявляли інтерес іноземні інвестори.

Про це розповів колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Я не бачив людей, (які хотіли б фінансувати Зорю) І не знаю про них.

Кілька років тому, ще до війни, проявляли інтерес до цього клубу деякі люди. Але потім ситуація в країні змінилася і вони відмовилися. Такі переговори велися. Не буду все розповідати, але таке звернення було. Це були не українці, а іноземні інвестори.

Вони хотіли придбати десь клуб. Зупинилися, по-моєму, на якомусь клубі в Чехії"- сказав Рафаїлов.