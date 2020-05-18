Коноплянка: Матчі з Металістом - це була не гра, а бійня

Колишній півзахисник Дніпра Євген Коноплянка вказав на важливість матчів з Металістом.

Про це розповів сам футболіст.

"Матчі Дніпра проти Металіста за відчуттями для мене схожі на дербі Севільї і Бетіса, або Шальке і Дортмунда. Ти їдеш на стадіон, у тебе мурашки, коліна тремтять, хоча ти граєш 150-й матч. Але розумієш, що, наближаючись до стадіону, ніби виходиш вперше.

Був нереальний тиск з боку уболівальників Металіста, але ми знали, що наш 12-й гравець завжди з нами. Вони теж давали нам імпульси це все вирівнювалося. Це була не гра, а бійня", - сказав Коноплянка.