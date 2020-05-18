Джерело - Чемпіон.
16 -17 травня відбулося 8 матчів 26 туру німецької Бундесліги.
Лідери чемпіонату Баварія та Боруссія Дортмунд здобули впевнені перемоги та продовжують чемпіонську гонку.
Аугсбург - Вольфсбург 1:2 (0:1)
Боруссія Дортмунд - Шальке 4:0 (2:0)
Гоффенгайм - Герта 0:3 (0:0)
Фортуна Дюссельдорф - Падерборн 0:0
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 (0:1)
Айнтрахт - Боруссія Менхенгладбах 1:3 (0:2)
Кельн - Майнц 2:2 (1:0)
Уніон Берлін Баварія 0:2 (0:1)
Гра Вердер - Баєр відбудеться сьогодні, 18 травня. Пряма трансляція матчу за посиланням.