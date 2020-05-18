Шевченко подякував італійській лікарці, яка написала його прізвище на халаті

Джерело - Великий футбол.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував італійській лікарці, яка написала його прізвище на своєму робочому халаті.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Ми листувалися з нею. Я написав їй: Дуже дякую.
Мені було дуже приємно. Також приємно, що і в Україні це помітили. В Італії дуже багато вболівальників. Є люди, які мене пам'ятають. Це надає мені задоволення.
Тому ми списали, я їй подякував, сталася маленька бесіда", - сказав Шевченко.
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Non è un brasiliano però, che gol che fa, il Fenomeno lascialo là, qui c'è Sheva!!! #sheva #shevchenko #tuseituttalamiavita
Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.