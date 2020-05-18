Шевченко подякував італійській лікарці, яка написала його прізвище на халаті

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко подякував італійській лікарці, яка написала його прізвище на своєму робочому халаті.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми листувалися з нею. Я написав їй: Дуже дякую.

Мені було дуже приємно. Також приємно, що і в Україні це помітили. В Італії дуже багато вболівальників. Є люди, які мене пам'ятають. Це надає мені задоволення.

Тому ми списали, я їй подякував, сталася маленька бесіда", - сказав Шевченко.