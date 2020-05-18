Відновлення сезону у Першій та Другій лізі можуть перенести

Відновлення чемпіонатів заплановане на 16 червня

Відновлення сезону у Першій і Другій лігах може бути відкладено на два тижні.

Про це повідомляє Sport Arena

Планується, що матчі, що залишилися команди почнуть догравати 16 червня, а не 2-го, як планувалося раніше. В такому випадку клуби отримають більше часу для підготовки до завершення сезону.

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Відзначимо, що на 12 червня заплановано півфінальні матчі Кубка України - Минай - Динамо і Маріуполь - Ворскла. Фінал в Тернополі повинен відбутися 19 липня.

Нагадаємо, Карпати виступають за розширення УПЛ до 16 команд.