Денисов: Вибори президента УПЛ відсунуті на невизначений термін

Вибори президента УПЛ не є нагальним питанням для українських клубів.

Про це розповів ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Виборів президента УПЛ не буде 25 травня. Це означає, що процедура обнуляється - кандидатам в президенти, як новим, так і тим, яких ми вже знаємо, доведеться наново реєструватися. Природно, якщо у них буде таке бажання. Інше питання: судячи з того, що відбувалося на зустрічі клубів, вибори президента не були настільки нагальними для них питанням. Вибори не просто перенесені на конкретну дату, вони відсунуті на невизначений термін.

Погано це чи добре? Ситуація здається неправильною - має вигляд як криза. З іншого боку, може бути це і добре. Можливо це дасть поштовх до того, щоб клуби спочатку об'єдналися з усіх спірних питань всередині, а потім обрали менеджера, якому вони ж поставлять комерційні завдання", - сказав Денисов.