Шевченко: З приходом Лобановського Динамо зовсім змінилося

Включення київського Динамо журналом FourFourTwo у список речей з 90-х, яких не вистачає футболу, є дуже приємним.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Це дуже приємно. Динамо в той час демонструвало прекрасний футбол. Ми отримували задоволення від того футболу, в який грали. Як і вболівальники. Збирався повний стадіон. У нас була хороша команда, згуртована. Ми дружили один з одним, всі були приблизно однакового віку.

З приходом Лобановського команда абсолютно змінила своє обличчя. Це було дуже хороше покоління українських футболістів. Це і тоді відзначали, і зараз відзначають. Ми демонстрували хороший футбол", - сказав Шевченко.