Шевченко: Ребров постійно розповідає про прогрес українців

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко завжди перебуває на зв'язку з наставником Ференцвароша Сергієм Ребровим.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми завжди з ним на зв'язку. Буквально тиждень тому спілкувався з ним телефоном. Крім робочих, у нас і дружні відносини. У житті ми - друзі.

Він мені постійно розповідає про прогрес всіх українських футболістів, які грають у Ференцвароші. Ми планували запрошувати кілька гравців з його команди, подивитися, дати хлопцям шанс проявити себе", - сказав Шевченко.