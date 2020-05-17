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Шевченко: Ребров постійно розповідає про прогрес українців

Сьогодні 22:09 424 0
Фахівець - про спілкування з другом
Шевченко: Ребров постійно розповідає про прогрес українців
#Шевченко, #Ребров

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко завжди перебуває на зв'язку з наставником Ференцвароша Сергієм Ребровим.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми завжди з ним на зв'язку. Буквально тиждень тому спілкувався з ним телефоном. Крім робочих, у нас і дружні відносини. У житті ми - друзі.

Він мені постійно розповідає про прогрес всіх українських футболістів, які грають у Ференцвароші. Ми планували запрошувати кілька гравців з його команди, подивитися, дати хлопцям шанс проявити себе", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Яремчук відзначив роль Шевченка у своїй реабілітації.

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