Григорчук вказав умову, при якій готовий очолити український клуб

Український тренер Роман Григорчук готовий працювати в Україні, але лише у команді з амбітними планами.

Про це заявив сам фахівець.

"Працювати в Україні? Так звичайно. Але тільки в команді, яка має амбітні плани, прагне грати в єврокубках. Я хотів би здійснити свою мрію: вийти зі своєю командою в груповий етап Ліги чемпіонів.

Футбольне життя має сенс, коли вона повноцінна. Якщо ти маєш можливість реалізуватися і досягати таких перемог, які запам'ятовуються на все життя", - сказав Григорчук.