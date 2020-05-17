Мінське Динамо здолало Іслоч у 9 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 травня, у дев’ятому турі чемпіонату Білорусі мінське Динамо святкувало домашню перемогу над Іслочем.
У другому таймі матчу Бахар відкрив рахунок. А на 73-ій хвилині Олехнович, який сьогодні святкує День народження, отримав друге попередження і зустріч господарі догравали у меншості.
Українці Артем Сухоцький і Олександр Папуш провели всі 90 хвилин відповідно у складі Динамо та Іслоча. Дмитро Білоног увесь матч просидів на лаві запасних Динамо.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
9 тур, 17 травня
Динамо (Мінськ) - Іслоч 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 60 Бахар
Раніше, Шахтар Вернидуба обіграв Славію.
Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським поступився Енергетику-БГУ.