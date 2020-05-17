Мінське Динамо здолало Іслоч у 9 турі чемпіонату Білорусі

З 73-ої хвилини матчу Динамо грало у меншості

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, у дев’ятому турі чемпіонату Білорусі мінське Динамо святкувало домашню перемогу над Іслочем.

У другому таймі матчу Бахар відкрив рахунок. А на 73-ій хвилині Олехнович, який сьогодні святкує День народження, отримав друге попередження і зустріч господарі догравали у меншості.

Українці Артем Сухоцький і Олександр Папуш провели всі 90 хвилин відповідно у складі Динамо та Іслоча. Дмитро Білоног увесь матч просидів на лаві запасних Динамо.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

9 тур, 17 травня

Динамо (Мінськ) - Іслоч 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 60 Бахар

Раніше, Шахтар Вернидуба обіграв Славію.

Нагадаємо, Динамо Брест із Мілевським поступився Енергетику-БГУ.