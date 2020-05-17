Кельн втратив перемогу над Майнцом у 26 турі Бундесліги

Кельн залишився на 10-му місці у турнірці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 травня, у матчі 26 туру чемпіонату Німеччини Кельн зустрічався з Майнцом.

У першому таймі господарі швидко вийшли вперед. У другому таймі Кайнц подвоїв рахунок. Але втримати перемогу господарі не зуміли. Майнц відіграв два голи.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

17 травня, 26 тур

Кельн - Майнц 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Ут (пен), 2:0 - 53 Кайнц, 2:1 - 61 Авонії, 2:2 - 72 Малонг

Раніше, Боруссія Д знищила Шальке.

Нагадаємо, Боруссія М розібралася з Айнтрахтом у 26 турі Бундесліги.