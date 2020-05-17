Сабо не впевнений чи варто відновлювати чемпіонат України

Відновлення чемпіонату України є дуже сильним ризиком, адже коронавірус виявляється серйозною хворобою.

Про це заявив колишній головний тренер Динамо і збірної України Йожеф Сабо.

"Як сприймаю новину про можливе відновлення чемпіонату України в кінці травня? Розумієте, коронавірус - серйозна хвороба. Якщо подивитися на статистику, то за добу в Україні більше 400 нових випадків захворювання COVID-19. Тобто, кількість зростає... Я розумію, та й я, як тренер, колишній футболіст, теж хочу, щоб чемпіонат відновився раніше, але ризикувати... Не знаю. Це дуже важко сприймати", - зазначив Сабо.