Захисник Шахтаря: Питання про перехід в Динамо повністю відпадає

29-річний захисник донецького Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов не перейшов би до київського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Не в моєму віці варто про це міркувати. Я протягом 10 років граю в Шахтарі. Це мій, можна сказати, рідний клуб. Незважаючи на те, що я вихованець запорізького Металурга. Але я не так довго там виховувався, скільки граю за донецький клуб. Це питання повністю відпадає, навіть не доходячи до стадії переговорів", - зазначив Кривцов.