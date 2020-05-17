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Захисник Шахтаря: Питання про перехід в Динамо повністю відпадає

Сьогодні 19:25 719 0
Кривцов не хоче виступати за київський клуб
Захисник Шахтаря: Питання про перехід в Динамо повністю відпадає
#Кривцов, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

29-річний захисник донецького Шахтаря і збірної України Сергій Кривцов не перейшов би до київського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Не в моєму віці варто про це міркувати. Я протягом 10 років граю в Шахтарі. Це мій, можна сказати, рідний клуб. Незважаючи на те, що я вихованець запорізького Металурга. Але я не так довго там виховувався, скільки граю за донецький клуб. Це питання повністю відпадає, навіть не доходячи до стадії переговорів", - зазначив Кривцов.

Кривцов перейшов в Шахтар із запорізького Металурга в травні 2010-го року.

Нагадаємо, матч Шахтар - Динамо може відбутися у Києві.

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