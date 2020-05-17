Захисник Динамо: Хочу грати за Манчестер Юнайтед

Джерело - Динамоманія.
17-річний футболіст київського Динамо Костянтин Вівчаренко хотів би грати за Манчестер Юнайтед.
Про це заявив сам футболіст.
"Мій ТОП-5 найсильніших лівих захисників? Назву Паоло Мальдіні, Роберто Карлоса, Марсело, Жорді Альбу і Ендрю Робертсона.
Якщо не брати до уваги Динамо, то за який клуб вболіваю і в якому чемпіонаті хотілося колись спробувати свої сили? Дуже хотілося б грати в чемпіонаті Англії за Манчестер Юнайтед", - зазначив Вівчаренко.
Нагадаємо, матч Шахтар - Динамо може відбутися у Києві.