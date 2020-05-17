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Два гравці клубу Серії А ізольовані з підозрою на COVID-19

Сьогодні 16:40 531 0
Тести не дали точних відповідей
Два гравці клубу Серії А ізольовані з підозрою на COVID-19
#Парма

Джерело - UA-футбол.

У Пармі на коронавірус протестовані близько 60 осіб, включаючи гравців, персонал і тренерський штаб клубу. 

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

У двох футболістів перші тести виявилися позитивними, а другі - негативні.

Проте, керівництво прийняло рішення ізолювати двох неназваних футболістів, щоб уникнути ризиків. У цих гравців немає симптомів, але вони будуть перебувати під наглядом.

Відзначимо, що в понеділок "Парма" планує приступити до тренувального процесу в групах.

Нагадаємо, італійські клуби відмовляються відновлювати тренування.

Раніше повідомлялося, що Серія А відновлює сезон з 13 червня.

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