Два гравці клубу Серії А ізольовані з підозрою на COVID-19

Тести не дали точних відповідей

У Пармі на коронавірус протестовані близько 60 осіб, включаючи гравців, персонал і тренерський штаб клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

У двох футболістів перші тести виявилися позитивними, а другі - негативні.

Проте, керівництво прийняло рішення ізолювати двох неназваних футболістів, щоб уникнути ризиків. У цих гравців немає симптомів, але вони будуть перебувати під наглядом.

Відзначимо, що в понеділок "Парма" планує приступити до тренувального процесу в групах.

Нагадаємо, італійські клуби відмовляються відновлювати тренування.

Раніше повідомлялося, що Серія А відновлює сезон з 13 червня.