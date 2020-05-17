Руні: В Англії надто поспішають з поверненням футболу

Прем'єр-Ліга і Футбольна Ліга поспішають з відновленням сезону.

Так вважає ветеран Дербі Вейн Руні.

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"Я відчайдушно хочу знову тренуватися і грати, але мене не покидає відчуття, що в Англії надто поспішають з поверненням футболу. Наш уряд каже, що люди можуть повернутися до роботи, тільки якщо будуть дотримуватися соціальну дистанцію на робочих місцях, а в футболі це неможливо.

Так що я не розумію цього: поки уряд не дозволить фізичний контакт, ми не зможемо тренуватися або готуватися до матчів належним чином", - цитує Руні The Times.