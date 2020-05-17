Гравець Олімпіка пропустить три місяці через травму

Джерело - Чемпіон.
Захисник Олімпіка Павло Лук’янчук вибув на тривалий термін через проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомляє сайт клубу.
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Гравці Олімпіка приступили до тренувань, але Лук’янчук не зміг приєднатися до партнерів по команді через розрив переднього м’яза стегна. Захиснику може знадобитися операція, а його відновлення, імовірно, займе 2,5-3 місяці.
У поточному сезоні 23-річний гравець провів 10 поєдинків у за олімпійців, відзначившись одним голом.
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