Вернидуб назвав запоруку перемоги у грі з Славією

Головний тренер Шахтаря Солігорськ Юрій Вернидуб досконально розбирає суперника перед грою.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Сьогодні наші хлопці вийшли зібраними, був хороший настрій, вдалося забити непогані м'ячі. Навіть статистика говорить сама за себе – ми завдали 21 удар, а команда суперника 2 або 3. Виграли – і я щасливий. Йдемо далі. Скоро гра з Белшиною. Це буде непроста гра, хоч вони і аутсайдери. Будемо налаштовуватися і готуватися до матчу.

Не хочу собі брати якісь лаври, але те, що ми кожного суперника розбираємо досконально і доносимо до хлопців – це однозначно. Я не можу говорити за команду-суперника. За свою команду можу сказати, що мені подобається, коли команда атакує флангами і є три-чотири футболісти, які можуть завершити ці атаки. Ми будуємо свою гру, а то, що у Славії сьогодні щось не пішло... Буває.

Тактично переграти – це знайти мінуси у команди-суперника і розкрити оборону. Припустимо, розкрию секрет, ми побачили, що зі Славією потрібно якомога більше атакувати через фланги: флангові захисники грають дуже високо і не завжди встигають закривати ці зони. Тому, ми розробили план на гру, щоб більше грати через фланги. У нас така можливість є. Плюс, є хороші флангові захисники, які можуть так грати. Тому, ми так і грали. Робили те, що дало успіх: зуміли забити і виграти", – розповів Вернидуб.