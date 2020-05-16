Соль: У Динамо достатньо часу, щоб підготуватися до Шахтаря

Футболісти Динамо зможуть підготуватися до відновлення УПЛ та підійти до першого матчу з Шахтар у хорошій формі.

Про це розповів нападник киян Фран Соль.

"Можна скільки завгодно важко тренуватися вдома, але коли ти виходиш на футбольне поле після тривалої перерви, це, як правило, завжди відчувається. Проте, я відчув, що все відточені нами ігрові зв'язки добре збереглися. Всі хлопці демонструють хороший рівень роботи з м'ячем і бачення поля.

У нас цілих два тижні до матчу з "Шахтарем". Думаю, цього часу цілком достатньо, щоб підготуватися на всі сто. З нетерпінням чекаю відновлення ігор. Шкода лише, що це буде зовсім незвичайна гра принципових суперників - без глядачів цей матч відчуватиметься по-іншому", - розповів Соль.