Коновалов: Ефектний гол допоміг мені повернутися у Динамо

Півзахисник Динамо і збірної України Сергій Коновалов зміг повернутися в 1998 році завдяки ефектному голу у чемпіонаті Кореї.

Про це розповів сам футболіст.

"Динамо на зборах готувалася до чвертьфіналу з Ювентусом, а саме в цей час проходив чвертьфінал Кубка Азії. За словами легендарного адміністратора Динамо Чубарова, мій гол "ножицями" крутили по Євроспорту, ​​як найкращий гол дня. Лобановському взяття воріт сподобалося, і він перепитав, що це за хлопець. А йому відповіли, мовляв, це ж наш - Коновалов. Гол і справді вийшов хороший - я вліт "ножицями" забив.

Після того як гол сподобався Лобановському, мені подзвонив Григорій Суркіс. Для мене сам факт того, що Лобановський мене хоче бачити в своїй команді, багато про що говорив. Одного бажання метра мені вистачило, щоб повернутися в Україну. Хоча в фінансовому плані в Кореї у мене були пропозиції набагато цікавіше. Порівняти Динамо - небо і земля", - згадував Коновалов.