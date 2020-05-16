Визначилась дата матчу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Реал

В першому матчі в Мадриді команда Олександра Зінченка перемогла 2:1

Манчестер Сіті зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала, ймовірно, 7 серпня.

Про це повідомляє Daily Mail.

Стало відомо, що УЄФА збирається поставити матч Манчестер Сіті - Реал на п'ятницю, 7 серпня. Таким чином, матч-відповідь зіграють через 174 дні після першого поєдинку (26 лютого).

Офіційно дати затвердять 27 травня, коли відбудеться засідання виконкому УЄФА. Тоді ж будуть визначені дати інших матчів 1/8 фіналу ЛЧ.

Раніше, в УЄФА спростували, що Ліга чемпіонів відновиться 7 серпня.