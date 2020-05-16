Протасов: УАФ очікує дозволу МОЗ розпочати чемпіонат

Українська асоціація футболу веде переговори з Міністерством охорони здоров'я та урядом країни щодо відновлення футбольного сезону.

Про це розповів віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Ми постійно на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я. Очікуємо від них чіткої інформації про те, коли можна починати чемпіонати.

На сьогодні відомо, що команди вже тренуються, в основному - з Прем'єр-ліги. Від регіонів почули, що на старті стоять і аматорські колективи, які хочуть грати.

Ми знаємо, що матчі, швидше за все, будуть проходити без глядачів. Але в невеликих містах і селах складно про це думати, тому що люди все одно можуть з'являтися на стадіонах. Нам потрібні уточнення.

Думаю, з Міністерством і урядом ми прийдемо до спільного знаменника. Там, де можна - ми почнемо змагання. Там, де не можна - поки не варто починати", - сказав Протасов.