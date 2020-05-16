Брандт і Голанд у старті Боруссії Д на матч із Шальке

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат Німеччини після карантину відкривається Рурським дербі між дортмундською Борусією та Шальке.
Початок матчу - о 16:30 за Києвом.
Стартові склади:
Борусія Д: Буркі – Піщек, Хуммельс, Аканджі – Хакімі, Дауд, Ділейні, Геррейро – Брандт, Рейна – Голанд.
Запасні: Хітц, Санчо, Азар, Шмельцер, Морей, Балерді, Фуріх, Гетце, Рашль
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Шальке: Шуберт – Сане, Тодібо, Настасіч, Очіпка – Кенні, Маккенні, Сердар, Очіпка – Каліджурі, Харіт – Раман.
Запасні: Нюбель, Міранда, Грегоріч, Матондо, Кутучу, Шопф, Бекер, Меркан