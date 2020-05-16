Джерело - Football Italia.
Головним тренером Мілана може бути призначений Юліан Нагельсманн, який очолює Лейпциг.
Про це повідомляє Football Italia.
Глава відділу по спорту і розвитку футболу Руд Булл Ральф Рангнік, якого називали основним претендентом на пост нового головного тренера "россонері", запропонує італійському клубу кандидатуру Нагельсманна
Можливість запрошення 32-річного німця Рангнік планує обговорити з власниками Мілана з Elliott Management наступного тижня.
Нагадаємо, усі гравці Мілана та Наполі здали негативні тести на коронавірус.