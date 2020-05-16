 Колишній гравець Арсеналу програв в покер 6 мільйонів фунтів | Футбол | Champion.com.ua
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Бендтнер програв в покер приблизно 6 мільйонів фунтів

Сьогодні 14:12 1525 0
Гравець зізнався про це в своєму шоу
Бендтнер програв в покер приблизно 6 мільйонів фунтів
#Бендтнер, #Арсенал

Джерело - FootBoom.

Колишній нападник Арсеналу Ніклас Бендтнер мав проблеми з ігровою залежністю.

Про це він зізнався на власному реаліті-шоу в Данії.

"У своєму житті я багато грав в покер. Я граю в покер з 19 років. Важко навіть підрахувати, скільки грошей я програв, але це приблизно 6 мільйонів фунтів. Азартні ігри, веселощі, неприємності. Але я б не сказав, що у мене взагалі були проблеми з ігровою залежністю. Я завжди міг себе контролювати", - заявив Бендтнер.

Нагадаємо, Алієв програв у казино до 5 тис доларів.

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