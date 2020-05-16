Колишній нападник Арсеналу Ніклас Бендтнер мав проблеми з ігровою залежністю.

Про це він зізнався на власному реаліті-шоу в Данії.

"У своєму житті я багато грав в покер. Я граю в покер з 19 років. Важко навіть підрахувати, скільки грошей я програв, але це приблизно 6 мільйонів фунтів. Азартні ігри, веселощі, неприємності. Але я б не сказав, що у мене взагалі були проблеми з ігровою залежністю. Я завжди міг себе контролювати", - заявив Бендтнер.