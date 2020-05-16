Центральний захисник мадридського Реала Серхіо Рамос - найкращий захисник в світі.

Про це заявив центрбек Ювентуса Джорджо К'єлліні.

"Рамос - найкращий захисник світу. Він володіє двома якостями, яких ні в кого немає. Рамос вміє зіграти найважливішу роль в великих матчах, причому його дії не піддаються логіці, він здатний нанести травму просто з якоюсь диявольською хитрістю. Те, як він зробив це проти Салаха в фіналі Ліги чемпіонів-2018, це просто шедевр", - написав К'єлліні в своїй автобіографії.