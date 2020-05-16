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Челсі цікавиться Санчо, Вернером, Обамеянгом, Чілвеллом та Дембеле

Сьогодні 08:47 826 0
Також у клубі очікується великий розпродаж
Челсі цікавиться Санчо, Вернером, Обамеянгом, Чілвеллом та Дембеле
#Челсі, #Бакайоко, #Алонсо, #Емерсон, #Батшуаї, #Дзаппакоста, #Санчо, #Боруссія, #Манчестер Юнайтед, #Лемпард, #Чілвелл, #Дембеле, #Ліон, #Вернер, #Обамеянг, #Лейпциг, #Арсенал

Джерело - ESPN.

Лондонський Челсі готується продати декілька футболістів і придбати їм на заміну молодих зірок.

Про це повідомляє ESPN.

У числі гравців, які можуть піти - Тьємуе Бакайоко, Маркос Алонсо, Емерсон, Міші Батшуаї та Давіде Дзаппакоста.

Челсі зберігає інтерес до хавбеку дортмундської Боруссії Джейдона Санчо, але при цьому вважає, що Манчестер Юнайтед випереджає їх в боротьбі за 20-річного англійця, плюс "сині" побоюються виділяти близько 120 млн фунтів на одного гравця, з огляду на кризу.

Тренер Френк Лемпард зацікавлений в підписанні лівого захисника Лестера Бена Чілвелла. Також Челсі сподівається підписати форварда Ліона Мусу Дембеле.

Лондонці також розглядають кандидатури Тімо Вернера (Лейпциг) і П'єра-Емеріка Обамеянга (Арсенал).

Нагадаємо, Вернер відмовив двом ТОП-клубам заради Ліверпуля

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