Також у клубі очікується великий розпродаж

Джерело - ESPN.

Лондонський Челсі готується продати декілька футболістів і придбати їм на заміну молодих зірок.

Про це повідомляє ESPN.

У числі гравців, які можуть піти - Тьємуе Бакайоко, Маркос Алонсо, Емерсон, Міші Батшуаї та Давіде Дзаппакоста.

Челсі зберігає інтерес до хавбеку дортмундської Боруссії Джейдона Санчо, але при цьому вважає, що Манчестер Юнайтед випереджає їх в боротьбі за 20-річного англійця, плюс "сині" побоюються виділяти близько 120 млн фунтів на одного гравця, з огляду на кризу.

Тренер Френк Лемпард зацікавлений в підписанні лівого захисника Лестера Бена Чілвелла. Також Челсі сподівається підписати форварда Ліона Мусу Дембеле.

Лондонці також розглядають кандидатури Тімо Вернера (Лейпциг) і П'єра-Емеріка Обамеянга (Арсенал).

Нагадаємо, Вернер відмовив двом ТОП-клубам заради Ліверпуля