 Клуби Першої та Другої ліги не розглядають варіант з дограванням – Циганик | Футбол | Champion.com.ua
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Клуби Першої та Другої ліги не розглядають варіант з дограванням – Циганик

Вчора 22:56 774 0
Клуби не хочуть догравати чемпіонат
Клуби Першої та Другої ліги не розглядають варіант з дограванням – Циганик
#Перша ліга

Джерело - footballhub.com.uа.

Чемпіонати у Першій та Другій лізі не будуть дограватися.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Мій прогноз такий: Перша і Друга ліги зафіксують ті результати, які є на цей момент. Будь-які інші запропоновані варіанти, як от догравати шістки в одному місті чи іншому, в одне коло чи два не розглядаються клубами абсолютно.

Якщо буде прийняте рішення про поновлення чемпіонату, що видається малоймовірним, то він буде дограний за регламентом", - відзначив Циганик.

Нагадаємо, лідери Першої ліги проти відновлення чемпіонату.

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