Клуби Першої та Другої ліги не розглядають варіант з дограванням – Циганик

Джерело - footballhub.com.uа.
Чемпіонати у Першій та Другій лізі не будуть дограватися.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Мій прогноз такий: Перша і Друга ліги зафіксують ті результати, які є на цей момент. Будь-які інші запропоновані варіанти, як от догравати шістки в одному місті чи іншому, в одне коло чи два не розглядаються клубами абсолютно.
Якщо буде прийняте рішення про поновлення чемпіонату, що видається малоймовірним, то він буде дограний за регламентом", - відзначив Циганик.
Нагадаємо, лідери Першої ліги проти відновлення чемпіонату.