Клуби Першої та Другої ліги не розглядають варіант з дограванням – Циганик

Клуби не хочуть догравати чемпіонат

Чемпіонати у Першій та Другій лізі не будуть дограватися.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Мій прогноз такий: Перша і Друга ліги зафіксують ті результати, які є на цей момент. Будь-які інші запропоновані варіанти, як от догравати шістки в одному місті чи іншому, в одне коло чи два не розглядаються клубами абсолютно.

Якщо буде прийняте рішення про поновлення чемпіонату, що видається малоймовірним, то він буде дограний за регламентом", - відзначив Циганик.

Нагадаємо, лідери Першої ліги проти відновлення чемпіонату.