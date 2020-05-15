Ексфункціонер Барселони анонсував повернення Енріке

Луїс Енріке у найближчому майбутньому може повернутися в Барселону.

Про це розповів колишній технічний секретар Барселони Роберт Фернандес.

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"Він – чудовий тренер, і я впевнений, що Енріке повернеться в Барсу, оскільки знає цей клуб і його футбольну філософію: важливо не лише перемагати, а й грати красиво.

Це дорога до слави або забуття, вона вимагає змінюватися, щоб вижити. Але Барса ніколи не повинна змінювати власний стиль, який зробив клуб великим: 4-3-3, видовищність, ризик в обороні задля більшої кількості гравців попереду", - розповів Фернандес.