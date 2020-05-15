Президент Динамо Ігор Суркіс незадоволений комунікацією з УАФ під час карантину.

Про це сказав сам власник "біло-синіх".

"Вважаю, що комунікація УАФ з клубами і головними тренерами команд під час карантину повинна бути зовсім іншою. Не було жодної серйозної комунікації, ми не знали яка позиція УАФ з ключових питань - за форматом і місцем догравання чемпіонату, що робити із замінами, скільки їх буде, 5 або 3 і так далі. і таких питань безліч.

Валерій Васильович Лобановський неодноразово повторював: "У футболі дрібниць не буває". І ось з таких "дрібниць" складається загальне ставлення до справи.

Провалена була ця "комунікація". Таке враження, що їх позиція це "кожен повинен випливати сам по собі". Припустимо, Динамо і Шахтар з цим впораються, але іншим як бути?, - сказав Суркіс.