 Суркіс: Позиція УАФ - це "кожен повинен випливати сам по собі" | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Позиція УАФ - це "кожен повинен випливати сам по собі"

Сьогодні 11:00 988 0
Суркіс: Позиція УАФ - це "кожен повинен випливати сам по собі"
#Динамо, #Супкіс, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс незадоволений комунікацією з УАФ під час карантину.

Про це сказав сам власник "біло-синіх".

"Вважаю, що комунікація УАФ з клубами і головними тренерами команд під час карантину повинна бути зовсім іншою. Не було жодної серйозної комунікації, ми не знали яка позиція УАФ з ключових питань - за форматом і місцем догравання чемпіонату, що робити із замінами, скільки їх буде, 5 або 3 і так далі. і таких питань безліч.

Валерій Васильович Лобановський неодноразово повторював: "У футболі дрібниць не буває". І ось з таких "дрібниць" складається загальне ставлення до справи.

Провалена була ця "комунікація". Таке враження, що їх позиція це "кожен повинен випливати сам по собі". Припустимо, Динамо і Шахтар з цим впораються, але іншим як бути?, - сказав Суркіс.

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