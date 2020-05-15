 Сьомін відмовився бути почесним головним тренером Локомотива | Футбол | Champion.com.ua
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Сьомін відмовився бути почесним головним тренером Локомотива

Сьогодні 08:56 283 0
Сьомін відмовився бути почесним головним тренером Локомотива
#Сьомін, #Локомотив

Джерело - ріа-спорт.

73-річний наставник московського Локомотива Юрій Сьомін відповів відмовою на пропозицію керівництва клубу обіймати посаду почесного головного тренера.

Про це сказав сам спеціаліст.

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"Відповів відмовою. Поки я головний тренер Локомотива до 31-го травня, поки нічого не планую робити", — зазначив Сьомін

Глава ради директорів Локомотива Анатолій Мещеряков заявив, що клуб бажав ввести для Сьоміна посаду "почесного головного тренера".

Раніше Локомотив оголосив, що не буде продовжувати контракт із Сьоміним, який чинний до 31-го травня. З 1-го червня команду очолить 40-річний сербський фахівець Марко Ніколич.

З 2007-го по 2009-й і з 2010-го по 2012-й роки Юрій Сьомін очолював київське Динамо.

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