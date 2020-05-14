У двох білоруських клубах футболісти захворіли на коронавірус

У Білорусі продовжують чемпіонат попри коронавірус у футболістів

У білоруській Іслочі та Енергетик-БГУ є хворі на коронавірус футболісти.

Про це повідомляє metaratings.by.

В Іслочі були виявлені два випадки зараження футболістів коронавірусом. Аналіз одного з них вже підтвердив наявність захворювання, по іншому поки є підозра. Через цей випадок команда самоізолювалася на 10 днів, проте гравці все одно будуть продовжувати виступи у вищій лізі.

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У Енергетик-БГУ також захворіло двоє футболістів, це один місцевий футболіст і один легіонер. Однак їм не роблять тест на визначення хвороби, щоб команду не зняли з першості. Футболісти отримують індивідуальне лікування.

Нагадаємо, у Білорусі через коронавірус перенесли два матчі.