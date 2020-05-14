 Кривцов: Гравці Шахтаря раді відновленню тренувань | Футбол | Champion.com.ua
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Кривцов: Гравці Шахтаря раді відновленню тренувань

Сьогодні 22:56 224 0
Сергій Кривцов прокоментував відновлення тренувань
Кривцов: Гравці Шахтаря раді відновленню тренувань
#Шахтар, #УПЛ, #Кривцов

Джерело - shakhtar.com.

Гравці Шахтаря перебувають у гарних кондиціях після виходу із карантину.

Про це розповів захисник Сергій Кривцов.

"Усі щасливі, що поновилася звична робота. Провели тренування у відмінному настрої! Скучили один за одним, та й загалом за футболом. Набиратимемо форму, готуватимемось до решти матчів сезону. Сесія продемонструвала, що ми перебуваємо в досить непоганих кондиціях, хлопці багато займались індивідуально. Ніхто не випадав ані фізично, ані працюючи з м’ячем. Чекаємо відновлення чемпіонату", - розповів Кривцов.

Нагадаємо, Шахтар відновив тренування.

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