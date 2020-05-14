В УПЛ вказали на ситуацію з тестуванням на коронавірус

Більшість клубів УПЛ пройшли тестування на коронавірус.

Про це розповів виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Наразі більшість клубів вже пройшла тестування на коронавірус. Ті, хто не пройшов, узгодили з лабораторіями графік проходження тестування і незабаром здадуть тести. Деякі клуби вже мають на руках результати тестування, деякі ще чекають. Наразі не було зафіксовано жодного позитивного тесту. Медичний протокол надалі ще буде узгоджений з профільним міністерством. І тільки після цього буде здійснюватися допуск футболістів до матчів", - сказав Дикий.