 В УПЛ вказали на ситуацію з тестуванням на коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
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В УПЛ вказали на ситуацію з тестуванням на коронавірус

Сьогодні 22:17 385 0
Євген Дикий прокоментував тестування гравців на коронавірус
В УПЛ вказали на ситуацію з тестуванням на коронавірус
#УПЛ

Джерело - football.ua.

Більшість клубів УПЛ пройшли тестування на коронавірус.

Про це розповів виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Наразі більшість клубів вже пройшла тестування на коронавірус. Ті, хто не пройшов, узгодили з лабораторіями графік проходження тестування і незабаром здадуть тести. Деякі клуби вже мають на руках результати тестування, деякі ще чекають. Наразі не було зафіксовано жодного позитивного тесту. Медичний протокол надалі ще буде узгоджений з профільним міністерством. І тільки після цього буде здійснюватися допуск футболістів до матчів", - сказав Дикий.

Нагадаємо, в УПЛ визначили долю чемпіонатів U-19 і U-21.

Раніше повідомлялося, що УПЛ відновиться 30 травня.

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