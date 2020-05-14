Шаран: Нереально підготувати футболістів за такий термін

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не готовий до відновлення чемпіонату України 30 травня.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Вважаю, нереально підготувати футболістів за такий термін. Але завдання тренерського штабу — підтягнути фізичні кондиції. Теоретично, часу вистачить, але вважаю, що трохи не вистачить, щоб краще підготувати. Підготувати зможемо, але як — буде відомо пізніше", - розповів Шаран.